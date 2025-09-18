АвтоМир / Дороги

Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве и руководители территориальных органов управления автомобильными дорогами Северо-Западного федерального округа посетили строительную площадку 2-го пускового комплекса Северного обхода в деревне Хотицы Псковского района. Ведется подготовка надвижки пролётного строения моста.

В ближайшее время планируется строительство путепровода на пересечении будущей трассы с автодорогой Псков – Писковичи – Муровицы. Для этого придется временно перекрыть дорогу, соединяющую Псков и Хотицы. Движение транспорта будет организовано в объезд по гдовской трассе. К этим работам планируют приступить в течение месяца. На сегодняшний день в работах заняты около 100 человек вместе с субподрядными организациями. Непосредственно на мостовом сооружении работают около 40 человек, в со следующего месяца количество будет увеличено до 70. Субподрядные организации задействованы на строительстве путепроводов, на дорожных работах и на переустройстве сетевых коммуникаций.

Подробнее о ходе работ – в фоторепортаже Анны Тягуновой.