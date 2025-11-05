АвтоМир / Дороги

В Псковской области продолжается строительство Северного обхода

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается строительство Северного обхода Пскова протяженностью 8,74 км, сообщили Псковской Ленте Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Масштабный проект включает в себя 4-полосную магистраль, 2 транспортные развязки в разных уровнях, 6 путепроводов и новый мост через реку Великую протяженностью более 400 пог. м, который станет крупнейшим в регионе.

Северный обход соединит федеральные трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье и А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой. Новая дорога также обеспечит удобный доступ к особой экономической зоне «Моглино».

Сейчас на строительной площадке ведутся активные работы по монтажу стальных конструкций нового моста через реку Великую.

Параллельно идут работы по строительству дороги. В районе жилого комплекса «Семейный» дорожная техника укладывает слои асфальтобетонного покрытия, формируя основу будущей магистрали.

Требования уплотнения и геометрической точности соблюдаются неукоснительно. Качество остается приоритетом, несмотря на сезонное ухудшение погодных условий.

Помимо укладки дорожного покрытия, продолжаются работы на путепроводах. Приемка бетона требует особого подхода перед наступлением зимних морозов, поэтому специальные обогревательные устройства подготовлены заранее. Они позволяют сохранять нужную температуру и обеспечивать набор прочности монолитных конструкций.

Особенно интересны работы по возведению армогрунтовых насыпей, редко встречающихся в Псковской области. Эти уникальные инженерные сооружения требуют тщательной подготовки и соблюдения сложных технологических процессов. Устройство внутренних дренажей, грамотное армирование, скрупулёзное следование технологии – всё это позволяет создать долговечные и надежные подходы к опорам будущих путепроводов.

Строительство Северного обхода Пскова продолжается уверенными темпами, демонстрируя профессионализм исполнителей и продуманность решений. Каждый элемент инфраструктуры обретает жизнь благодаря труду десятков рабочих.

Окончание строительства запланировано на 2027 год.