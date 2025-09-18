АвтоМир / Дороги

Движение транспорта ограничат на улице Карла Маркса в Пскове в связи с ярмаркой

Ограничение движения автотранспорта будет действовать 4 октября на улице Карла Маркса в связи с проведением областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень - 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Ярмарка раскинется на участке от дома №3 на улице Карла Маркса до перекрестка с улицей Ленина, включая прилегающие территории: площадка бывшей автостанции напротив университетского общежития, парковка за Центром семьи и угол у входа в церковь Петра и Павла с Буя.

«Важная информация для автомобилистов! В связи с проведением ярмарки парковка на указанной территории будет запрещена с 20:00 3 октября до 16:00 4 октября. Движение транспорта по участку улицы Карла Маркса будет ограничено с 6:00 до 16:00 4 октября», - сообщили в администрации.

Напомним, ярмарка объединит фермеров и представителей предприятий агропромышленного комплекса из всех муниципальных образований. Аграрии презентуют жителям и гостям Пскова мясную и рыбную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.