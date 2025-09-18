АвтоМир / Дороги

Начался ремонт дороги Порхов – Дно за 315 млн рублей

Работы по ремонту автодороги Порхов – Дно стартовали сегодня, 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик отремонтирует два участка с 11 по 23 и с 23 по 24 км.

Специалисты проведут ремонт и замену водопропускных труб, заменят асфальт, приведут в порядок обочины и отремонтируют автобусные остановки. На завершающем этапе будет нанесена дорожная разметка.

На ремонт направили порядка 315 миллионов рублей. Срок завершения по контракту – 17 августа 2026 года.