В Локне дополнительно отремонтируют две улицы

На улице Любы Богомоловой в Локне подрядчик уже приступил к укладке первого выравнивающего слоя асфальта, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Видео: Иван Белугин / Telegram

Как рассказал глава, в ближайшее время техника выйдет ещё на три улицы: Чехова (завершающий этап), Комсомольскую (от Шарикова до Свинцова) и Школьный переулок (начиная от Комсомольской). Часть Школьного переулка приведут в порядок в этом году, а полное обновление запланировано на 2026 год. По Локне активно идёт ямочный ремонт картами.

«Шаг за шагом приводим в порядок дорожную сеть округа, делая наши улицы комфортнее и безопаснее для жителей. Спасибо губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за дополнительное финансирование в текущем году. Благодаря этому, сделаем четыре объекта вместо двух запланированных», - отметил Иван Белугин.