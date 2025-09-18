На нескольких трассах в Псковской области ограничат движение 14 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
- км 285+000-367+000 ограничение скорости движения в оба направления круглосуточно, восстановление деформационного шва;
- км 420+735 ограничение движения в обоих направлениях с 8.00 – 17.00 ремонт в/п трубы;
- км 464+000-472+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 уборка мусора, очистка и уборка водопропускных труб;
- км 523+000-524+000, 536+000-537+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, окос, очистка мостов.
М-9 «Балтия» Москва- Волоколамск- граница с Латвийской Республикой:
- км 419+533-466+400 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы вручную в канавах, на откосах у оголовков водопропускных труб. Очистка и покраска труб. Периодический осмотр труб;
- км 466+400 – 516+840 лево, право, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, прометание проезжей части;
- км 544+000-555+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка мусора, очистка и уборка водопропускных труб;
- км км 555+000- км 616+ 394 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, Скашивание травы на обочинах (и в канавах*); вдоль МБО мотокосой вручную.
- км 589-транспортная развязка- ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, вырубка кустарника и подлеска вручную
- км 575-км 589 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей.
- км 612-616+394- ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка мусора в полосе отвода.
А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:
- км 553+815—км 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, убор-ка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
- км 553+815 – км 596+300 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт а/б покрытий струйно-инъекционным методом, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом, очистка мостов от грязи и пыли вручную;
- км 623+655 – км 664+764 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, окос дорожных стоек, сигн.столбиков, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом, вывоз порубочных остатков.
- км 674+420 – км 710+025 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, окос сигн.столбиков, дор.стоек, выпиливание кустарника, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.