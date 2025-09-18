АвтоМир / Дороги

Движение по участку дороги в Пыталово закроют до сентября для реконструкции моста

Движение по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Пыталово – Пыталовские Хутора с 0+000 по 0+132 километр приостановят до 15 сентября 2026 года для реконструкции моста, сообщается в Telegram-канале главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«Вниманию автомобилистов! В связи с выполнением работ по реконструкции моста через реку Утроя в городе Пыталово, приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Псковской области от 13 октября, вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Пыталово – Пыталовские Хутора на период времени с 8:00 15 октября до 00:00 часов 15 сентября 2026 года», - сообщила глава округа.

Согласно информации, предоставленной подрядной строительной компанией, движение пешеходов будет осуществляться по временному мосту.

«Прошу водителей быть осторожными и внимательными при движении по данному участку дороги, следовать указаниям дорожных знаков», - добавила Вера Кондратьева.