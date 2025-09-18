АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости введут на участках трасс М-9 и А-122 в Псковской области 26 октября

В Псковской области будут введены ограничения скорости на двух ключевых автодорогах из-за проводимых ремонтных работ 26 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе М-9 «Балтия» (Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой) в участках:

• км 509+000 – км 510+000,

• км 507+500 – км 507+600,

• км 503+600 – км 503+700

С 08:00 до 18:00 будет ограничена скорость движения в обоих направлениях. Ограничения связаны с фрезерованием асфальтобетонного покрытия и прометанием проезжей части.

Кроме того, на автомобильной дороге А-122 (А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель) также ожидаются ограничения:

• На участке км 553+815 – км 596+300 с 08:00 до 17:00 будет ограничена скорость движения в обоих направлениях для очистки асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

• На участке км 553+815 – км 623+655 также с 08:00 до 17:00 будет ограничена скорость движения в обоих направлениях для уборки различных предметов и мусора с элементов дороги и в полосе отвода.