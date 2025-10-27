АвтоМир / Дороги

Однополосное движение введут на Зональном шоссе в Пскове 31 октября

Однополосное движение введут на проезжей части Зонального шоссе в районе железнодорожного переезда 31 октября в период с 7:30 до 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

Ограничения вводятся в связи с проведением работ на железнодорожном переезде «3 км перегона Березки — Любятово» (Зональное шоссе).

Проезжая часть в этом месте сузится, поэтому автомобилистам следует заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в пути.