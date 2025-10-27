АвтоМир / Дороги

Продолжается ремонт псковских дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Псковской области активно ведутся работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, в приоритете остается развитие опорной дорожной сети.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Были приведены в нормативное состояние участки дорог Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Пыталовском районе, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском районе и Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе. Продолжаются работы по ремонту автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском районе.

Улучшили транспортную доступность в районах области. Завершили ремонт участка автомобильной дороги Лудони - Павы - Боровичи в Порховском районе и участков трассы Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса в Стругокрасненском и Плюсском районах общей протяженностью 17,45 км.

Повысили безопасность мостовых переходов. Провели капитальный ремонт мостов через реки Пенная и Череха в Островском районе, а также через реку Романовка в Палкинском районе. Выполнили работы по ремонту мостовых сооружений через реки Вербочка, Пскова и Лада, что обеспечивает бесперебойное движение на важных участках дорожной сети.

Модернизация дорожной сети напрямую влияет на качество жизни в регионе: обеспечивает безопасные поездки, сокращает время в пути и создает условия для экономического роста, отметили в министерстве.