АвтоМир / Дороги

Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз

29.10.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Решения по ремонту дорожного покрытия на улице Майской обсудил с местными жителями депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Местные жители отметили, что ремонт дороги не проводился длительное время. В последний раз это происходило после газификации участка по программе «Газпрома». 

Проблема вызвала два вопроса: виноват «Газпром» или управление городского хозяйства, которое принимало работы. 

 

Антон Мороз в ходе беседы пообещал проговорить эти моменты с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым, а также с главой города Пскова Борисом Елкиным. 

«Пока до конца непонятно, кто нарушение допустил: либо "Газпром", когда проводил газификацию района, что очень важно на самом деле, поэтому тоже нужно смотреть внимательно и не все палки на "Газпром" в этой ситуации кидать. Либо здесь просто нарушение дорожного покрытия, которое недопустимо со стороны управления городского хозяйства. И нужно ликвидировать эти нарушения в рамках программ, которые может город предложить для реконструкции дорожного полотна до асфальтобетонного покрытия», - сказал Антон Мороз. 
 

Он выделил два варианта решения. 

«Первый вариант решения мы поймем только после того, как посмотрим, когда произошло нарушение, кем оно допущено. Если это "Газпром", то, соответственно, это взаимодействие с "Газпромом" для того, чтобы "Газпром" выявил и устранил те замечания, которые есть по договору и по соглашению при прокладке систем газоснабжения поселка. И, соответственно, второй вариант решения – это участие в работе с администрацией по местному ремонту, а в дальнейшем - по включению дорожного полотна в программу реконструкции дорожных покрытий на территории нашего округа», - добавил Антон Мороз.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
