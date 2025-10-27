АвтоМир / Дороги

Псковичам рассказали, как дорожники борются с обледенением тротуаров

Специалисты ООО «СитиИнвестГрупп» постоянно мониторят тротуары в Пскове и выявляют участки, подверженные обледенению, рассказал директор компании Павел Талебин в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Компания «СитиИнвестГрупп» занимается уборкой дорог в Пскове, включая районы Запсковья и Завеличья, где проживает значительная часть населения города.

В случае обнаружения обледенённых мест бригада немедленно выезжает на место для обработки. «Скользкие тротуары неприемлемы для горожан», — сказал Павел Талебин.

На тротуарах, автобусных остановках, под павильонами, на пешеходных переходах сотрудники компании выполняют ручную работу. Эти небольшие пространства требуют внимательного подхода и тщательной обработки. «Маленькое пространство можно обработать только вручную», — пояснил гость студии.