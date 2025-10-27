АвтоМир / Дороги

«СитиИнвестГрупп» обеспечило запас реагентов для псковских дорог ещё до начала сезона

Есть ли какие-то проблемы с закупкой реагентов, рассказал директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин в новом выпуске программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Компания занимается содержанием улично-дорожной сети Запсковья, Завеличья, микрорайонов Овсище и Любятово. Павел Талебин отметил, что «СитиИнвестГрупп» никогда не ждет начала зимнего сезона, поэтому организация не сталкивается с проблемами закупки реагентов.

«Мы понимаем, что сезон начнется и цены взлетят, поэтому стараемся заранее закупать реагенты, еще в апреле-мае», — пояснил гость студии.

По его словам, у компании есть ангары и боксы для хранения реагентов, которые сейчас полностью забиты. Павел Талебин также сообщил, что поставщики в течение двух недель пополнят запасы по запросу.