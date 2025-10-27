АвтоМир / Дороги

«Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 октября.

Гость студии — директор ООО «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин. Константин Калиниченко обсудил с ним деятельность организации, которая в рамках муниципальных контрактов занимается содержанием улично-дорожной сети Запсковья, Завеличья, микрорайонов Овсище и Любятово.

Как прошел весенне-летний сезон с точки зрения уборки и содержания дорог? Сказалось ли холодное и дождливое лето на качестве? Сколько у предприятия на данный момент техники? Позволяет ли она полностью исключить ручной труд? Куда планируется вывозить тот песок и снег, который собирается с проезжих частей и тротуаров зимой?