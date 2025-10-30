←   ПЛН
АвтоМир / Дороги

Участок дороги к озеру Полисто и Полистовскому заповеднику отремонтирован в Бежаницком округе

03.11.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

Завершен ремонт участка автомобильной дороги «Цевло-Веряжье» в Бежаницком муниципальном округе. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Иванова / «ВКонтакте»

Как отметила глава округа, эта дорога — важная транспортная артерия, которой жители активно пользуются круглый год, чтобы добраться до озера Полисто, деревни Ручьи и урочища Ратча. Именно по этому пути гости Полистовского заповедника следуют к началу экологического маршрута «Плавницкое болото».

Учитывая высокую значимость маршрута, губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение отремонтировать второй километр дороги как наиболее изношенный. Дополнительно убрана растительность на первом километре. Проведены работы по осветлению и расширению полотна.

«Благодарю Михаила Юрьевича за поддержку нашего округа и развитие его туристического потенциала! Надеюсь, что обновленная дорога откроет еще больше возможностей для путешественников и позволит большему числу гостей познакомиться с уникальной природой Заповедного Полистовья!», — написала Елена Иванова.

Источник: Псковская Лента Новостей
