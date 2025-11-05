АвтоМир / Дороги

На улице Железнодорожной в Пскове установили новые знаки и «лежачего полицейского»

На улице Железнодорожной в Пскове завершился первый этап работ по повышению безопасности дорожного движения. О реализации мер, инициированных по просьбам местных жителей, сообщила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алеся Михачева / «ВКонтакте»

Ранее на этом участке была нанесена дорожная разметка. Данное мероприятие инициировано с учетом обращений жителей, которые обращали внимание на потенциальные риски, связанные со скоростным движением транспорта после ремонта дороги — особенно в районе перехода, которым активно пользуются дети.

На сегодняшний день установлены дорожные знаки пешеходного перехода и ограничения скорости, а также смонтирована искусственная неровность («лежачий полицейский»).

«Благодарим управление городского хозяйства города Пскова и всех причастных за содействие в решении вопросов безопасности округа», — написала Алеся Михачева.