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Схема движения городских автобусов в Пскове изменится на один день

Схема движения городских автобусов изменится в Пскове на сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, это произойдет в связи с проведением дорожных работ на перекрестке улиц Леона Поземского и Набат.

В период с 8.00 18 июля до 6.00 19 июля меняется схема движения городских автобусов №№ 1, 118, 124, а также пригородных и междугородних маршрутов, проходящих по улице Леона Поземского.

При движении от остановки «Мясокомбинат» транспорт будет следовать до перекрестка с улицей Ипподромной, далее - налево по улице Ипподромной через остановки «Псковпищепром», «Ипподромная», далее - направо по улице Ипподромной до улицы Труда, по улице Труда, далее по маршруту. В обратном направлении автобусы пойдут по улице Труда до улицы Ипподромной, далее - налево до улицы Леона Поземского по маршруту.

Дополнительная посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Псковпищепром», «Ипподромная», «Школа №12», «ул. Волкова».

Посадка и высадка пассажиров на остановочных пунктах «ул. А. Невского», «ул. О. Кошевого» на время перекрытия участка дороги отменяется.

Автобус городского маршрута №25 при движении от остановки «ул. Звездная» следует по улице Труда с остановками по ходу движения, при движении от площади Ленина по улице Труда до улицы Текстильной. Посадка и высадка не осуществляется на остановочных пунктах: «пр. Энтузиастов», «Ипподромная», «Псковпищепром», «ул. А. Невского», «ул. О. Кошевого».