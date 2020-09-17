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Почти 250 автобусов для пассажирских перевозок планирует закупить Псковская область

249 автобусов для пассажирских перевозок планируется закупить в Псковской области. Об этом на пресс-конференции 18 сентября рассказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К поставке планируются самые разные автобусы: это первые низкопольные «Газели Некст», автобусы ПАЗ, а также более современные и комфортные, включая «сцепки».

Для городских перевозок в Псковской области закуплены 45 низкопольных автобусов. Сегодня пописан контракт на автобусы МАЗ, современные и на дизельном топливе. Также подписан контракт по 6 низкопольным автобусам МАЗ, в перспективе часть автобусов пойдет в Великие Луки.

Все автобусы будут новыми, отметил Борис Елкин.

Контракты подписаны. Ожидаются поставки с октября-ноября. Все поставки должны быть выполнены к концу декабря.