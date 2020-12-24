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Прочные автобусные остановки установили в Псковском районе

Три остановочных комплекса изготовили осужденные исправительной колонии №4 (поселок Середка) в Псковской районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Заказчиком выступила администрация Псковского района. Между исправительным учреждением и муниципалитетом был заключен договор на изготовление и поставку трех остановочных комплексов, предназначенных для благоустройства двух муниципальных образований.

Предназначенные для удобства местных жителей новые остановочные павильоны установили на территориях Логозовской и Завеличенской волостей Псковского района.

«Автобусные остановки имеют современный дизайн, они изготовлены из прочных металлических листов, оснащены деревянной лавочкой и урнами для мусора», - отметили в пресс-службе.

Для выполнения работ по этому заказу привлекли к труду троих осужденных исправительной колонии.