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6-8 марта вносятся изменения в расписание автобусов «Псковпассажиравтотранс»

6-8 марта вносятся изменения в расписание автобусов ГППО «Псковпассажиравтотранс». Об этом сообщает сайт предприятия.

Движение автобусов будет осуществляться 6 марта по расписаниям субботы, 7 и 8 марта по расписаниям воскресенья.

6 марта движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию на зимний период.

Изменяется расписание пригородных перевозок. 7 марта действует расписание субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов № 105 «Псков-Назимово - Хрячова Гора», № 213 «Псков –Гверздонь ч/з Верхолино», № 214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку», №123 «Палкино-Локно-Псков», № 145 «Палкино-Качаново» и № 145А «Палкино-Родовое-Качаново» движение автобусов по которым закрыто.

8 марта движение организовано по расписаниям воскресенья. С 6 по 8 марта автобусы по маршруту № 207 «Псков-Печоры» работают по расписанию дней недели.

9 марта движение автобусов осуществляется по расписанию действующего дня недели.

Движение на междугородних маршрутах 6 и 7 марта по расписаниям субботы, 8 марта по расписаниям воскресенья.

8 марта будет организовано движение автобуса по маршруту № 516 «Псков-Самолва».

6 марта будет организовано движение автобуса по маршруту № 522 «Псков – Навережье» по расписанию субботы.