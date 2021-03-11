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Движение автобусов в Пскове изменится из-за ремонта улицы Поземского

Движение автобусов в Пскове изменится с 1 апреля из-за ремонта улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Автобусы по маршрутам №№1, 118, 124, 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214 и 318 от площади Ленина поедут по улице Труда с выездом на проспект Энтузиастов, по улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы по маршруту №25 от площади Ленина поедут по улицам Труда, Текстильной, Звездной, затем снова по улице Труда к площади Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Напомним, часть улицы Леона Поземского - от улицы Набат до Ипподромной - закроют для проезда автомобильного транспорта. Планируется, что работы продлятся до 25 августа.

Объезд для автомобилей организуют по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов и улице Труда.