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Стали известны маршруты псковских автобусов на время ремонта улицы Фабрициуса

Временное прекращение движения автотранспорта на участке дороги между улицами Металлистов и Вокзальной вводят в Пскове с 1 февраля в связи с капитальным ремонтом улицы Яна Фабрициуса. В пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Псковской Ленте Новостей сообщили, как в этот период будет организовано движение городских автобусов.

Движение автобусов городских маршрутов №№2, 6, 16, пригородных маршрутов №№107, 205, 207 на участке от площади Победы до железнодорожного вокзала будет осуществляться по улице Советской и улице Вокзальной в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрутов №№8, 8а и 19 рейсами на железнодорожный вокзал будут следовать по улице Советской и улице Вокзальной, от вокзала - по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобус маршрута №11 поедет по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении.

Ранее глава администрации города Пскова Борис Елкин сообщил о планах по ремонту участка между улицами Металлистов и Вокзальной. Подготовительные работы начнутся уже 1 февраля, с этого момента участок будет закрыт для движения транспорта. Ограничения продлятся до конца года.