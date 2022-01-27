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Рейд по контролю за пассажирскими перевозками прошел в Пскове. ФОТО

Профилактические рейды провели в рейсовых автобусах в городе Пскове сегодня, 28 января. Нарушения в сфере пассажирских перевозок выявляли сотрудники Госавтоинспекции, комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и Межрегионального управления государственного автодорожного надзора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы проводим мероприятия, направленные на выявления административных правонарушений в области перевозок пассажиров и грузов на транспортных средствах категорий М2 и М3. В частности, проверяем наличие путевой документации, уделяем особое внимание исправности автобусов», - рассказал старший инспектор технического надзора ГИБДД Николай Бирюченков.

Госавтоинспекторы, сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству, а также Ространснадзор регулярно проводят рейды на территории города. Так, в случае выявления правонарушений проводятся административные расследования. В результате физические и юридические лица могут привлекать к ответственности в виде штрафов. Как правило, по словам старшего инспектора, водители совершают незначительные правонарушения. Например, не соблюдают требования дорожных знаков, забывают документы - путевые листы, водительские удостоверения, а также не делают страховку.

«Такие рейды направлены на пересечение административных правонарушений и на их профилактику в области перевозок», - добавил Николай Бирюченков.

Главный государственный инспектор Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Роман Васильев отметил, что наиболее часто среди всех нарушений встречается отсутствие путевых листов и страховок. Помимо этого, сотрудники транспортного комитета проверили наличие медицинских масок у пассажиров.