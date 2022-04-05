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В расписание автобуса №7 в Великих Луках внесут изменения

В расписание автобусов, следующих по маршруту №7 «Райбольница – Дружбы – Мебельный комбинат» в Великих Луках, с 8 апреля вносятся изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

По рабочим дням отправление от остановки «Райбольница» будет проходить в 6.40, 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.50. От остановки «Мебельный комбинат» автобус будет отъезжать в 6.40, 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00, 10.40, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.50, 18.40.

В выходные дни отправление остановки «Райбольница» по плану будет осуществляться в 7.00, 8.20, 9.40, 13.00, 14.20, 15.40, 17.00, а от остановки «Мебельный комбинат» - в 7.40, 9.00, 10.20, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40.

«Расписание скорректировано на основании мониторинга времени прохождения автобусов по маршруту с учетом загруженности улично-дорожной сети», - заметили в администрации.

Информацию можно уточнить по телефонам: 3-86-55, 8 911 889 63 69, 7-17-86.