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Причину роста тарифов на пригородные перевозки назвал Станислав Стармолотов

Повышение тарифов на пригородные и междугородние перевозки в Псковской области связаны с инфляционными процессами, удорожанием материалов, топлива, запасных частей и прочими расходами. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

На сайте губернатора Псковской области появилось обращение от местного жителя, который попросил разобраться с повышением стоимости проезда в пригородном автобусе «Псков — Торочено». «Почему, когда в СМИ пишут о том, что бензин дешевеет, подорожала почти на 30-40 рублей стоимость проезда в автобусе пригородного сообщения "Псков - Торошино"? Решили "под шумок" повысить стоимость на фоне общей напряженности в стране?» - возмутился пскович.

Отвечая на данное обращение, Станислав Стармолотов пояснил, что тарифы на пригородные и междугородние перевозки были увеличены с 4 до 5 рублей за один километр пробега. Такое решение принято в соответствии с приказами комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 18 марта №12-ат и №13-ат от 1 апреля.

«Повышение тарифов связано с инфляционными процессами, удорожанием материалов, топлива, запасных частей и прочими расходами. Тарифы не повышались с 2018 года. Установленные тарифы являются предельными максимальными и могут снижаться перевозчиками самостоятельно», - отметил председатель дорожного комитета.