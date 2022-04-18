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В Пскове запустят два автобуса на городские кладбища 23 и 24 апреля

В Пскове запустят два автобуса малого класса на городские кладбища 23 и 24 апреля. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото и схемы: Telegram-канал Бориса Елкина

«По многочисленным просьбам граждан организовали в Великую субботу и Пасху подвоз псковичей на городские кладбища. Для перевозки пассажиров будет выделено два автобуса малого класса. Это низкопольные "ГАЗели City" вместимостью до 22 человек. Транспорт приспособлен для перевозки маломобильных граждан. Но в таком случае вместимость будет 19 человек», - отметил Борис Елкин.

Автобусы будут курсировать 23 и 24 апреля с 9:00 до 15:00 по двум маршрутам:

▪️ «Орлецы 2 – Орлецы 3» с остановкой на повороте на «Орлецы 3»;

▪️ Кресты (у шпиля) – кладбище «Кресты» (Белый мох).