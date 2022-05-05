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Маршруты автобусов изменятся из-за ремонта Рижского проспекта в Пскове

Движение автотранспорта на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской ограничат с 11 мая в 8.00 в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Фото: ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»

Из-за временных ограничений изменятся схемы движения городских автобусов. Так, автобусы маршрута №2 «Вокзал - Балтийская» будут следовать по улице Балтийской до кольцевого участка дороги, затем разворачиваются, по Балтийской выезжают на улицу Коммунальную, едут до остановки Рокоссовского и далее по маршруту. На остановочных пунктах «Рижский проспект» («Лента») и «Рижский микрорайон» автобус останавливаться не будет.

Кроме того, 16 мая с 8.00 автобусы маршрута №17 «Вокзал - Рокоссовского» отправляются по Рижскому проспекту до улицы Рокоссовского, далее направо до улицы Коммунальной, налево по Коммунальной и Балтийской до кольцевого участка дороги, затем разворачиваются и далее едут по маршруту. На остановочном пункте «Рижский проспект» («Лента») остановки автобуса не будет.