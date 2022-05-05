АвтоМир / Общественный транспорт

Маршруты движения автобусов изменятся в Великих Луках 9 мая

Маршруты движения автобусов изменятся в Великих Луках на время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения вносят с 9:30 на время проведения праздничных мероприятий, они касаются следующих рейсов:

Автобус №105л «Лесхозмаш — Черемушки»: рейс в 9:15 проследует по улице Ставского - через объездной мост - улице Ботвина - Октябрьскому проспекту.

Автобус №133 «Райбольница — Великополье»: рейсы в 9:25 и 10:20 проследуют по улице Ставского - через объездной мост - улице Ботвина - проспекту Гагарина.

Автобус №110 «Автовокзал — Иваново — Сопки»: рейсы в 9:05 и 11:00 проследуют по проспекту Гагарина - улице Ботвина - объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус №111 «Великие Луки – Новосокольники»: рейсы в 9:20 и 10:50 проследуют по проспекту Гагарина - улице Ботвина - объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус №118 «Великие Луки (улица Дружбы) — Крутовраг рейс»: рейс в 10:20 проследует по проспекту Гагарина - улице Ботвина и далее по маршруту.

Автобус №126 «Великие Луки — Дерганово»: в прямом и обратном направлении проследует по проспекту Октябрьскому без заезда на площадь Ленина.

Рейс автобуса №139 «Райбольница — Назимово» в 11:00 будет выполнен через объездной мост - улицу Ботвина - проспект Гагарина.

Автобусы по маршрутам №3, №15 с 8:00 до 10:30 будут следовать через Смоленский рынок по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлении. С 17:45 до завершения праздничных мероприятий в прямом направлении через проспект Октябрьский, в обратном - по улице Пионерской.

Кроме того, с 9:30 до окончания шествия и с 21:30 до 22:40 для автобусов №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 предусмотрен объезд по проспекту Гагарина - улице Ботвина - объездному мосту.