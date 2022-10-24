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Названа причина сбоев в расписании городских автобусов в Пскове

Сбои в расписании городских автобусов в Пскове и увеличение интервалов их движения в большей мере связаны с ремонтом улично-дорожной сети Пскова, авариями и высокой плотностью движения автомобильного транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Сбои в расписаниях движения автобусов и увеличение интервалов в большей мере связаны с проведением работ по ремонту улично- дорожной сети города Пскова, авариями и высокой плотностью движения автомобильного транспорта. Эти факторы приводят к автомобильным заторам, в которых также простаивают автобусы, выбиваясь из графика движения», - пояснили в профильном комитете.

Там также отметили, что количество рейсов городских маршрутов не сокращалось. В связи с перекрытием движения через Советский (Троицкий) мост существенно возросло время, необходимое на выполнение каждого рейса по маршрутам, обслуживающим район Запсковье, из-за чего интервал движения автобусов увеличился.