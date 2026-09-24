Устроившему массовое ДТП в Пскове водителю «Лексуса» грозит уголовная статья

Разбившему четыре автомашины на улице Советской в Пскове водителю «Лексуса» может грозить уголовная ответственность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное пришествие произошло 23 сентября в 11.10 на улице Советская у дома №35.

Фото: отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову

Мужчина 1981 года рождения на автомашине «Лексус» совершил наезд на стоящий автомобиль «Тенет Т8», затем на стоящую «Шкода Октавия». После по инерции «Шкода» столкнулась с автомашиной «Ниссан Жук». «Ниссан» по инерции наехал на «Киа Сид».

Все четыре автомашины были припаркованы, водителей не было на месте.

Водитель «Лексуса» получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.

По предварительной информации, мужчина прошел проверку в алкотестере у сотрудников полиции на месте происшествия с нулевым результатом, но отказался от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Произошедшее мужчина объяснил тем, что отвлекся от управления автомобилем.