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Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей

Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Дедовичского района.

«ГППО "Псковпассажиравтотранс" Дедовичский филиал сообщает, что в связи с болезнью и нехваткой водителей 11 ноября 2022 года отменяются рейсы маршрута №4 Дедовичи – микрорайон Энергетиков», - говорится в сообщении. Отменились рейсы в 15:25 из поселка Дедовичи и в 15:45 из микрорайона Энергетиков.

Кроме того, в связи с болезнью и нехваткой водителей 13 ноября 2022 года отменяется маршрут №117 Дедовичи - Сажино.