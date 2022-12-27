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Российским школьникам хотят разрешить бесплатные поездки на транспорте зимой

Депутат Госдумы Василий Власов от ЛДПР предложил рассмотреть вопрос о введении бесплатного проезда на общественном транспорте для школьников в зимний период. Соответствующее обращение он направил министру транспорта Виталию Савельеву.

В письме говорится, что весной 2021 года вступил в силу закон о запрете принудительной высадки из транспорта детей до 16 лет, у которых нет билета или которые не могут оплатить проезд. При этом в СМИ по-прежнему выходят материалы о случаях высадки детей из общественного транспорта при неоплате проезда. По словам депутата, подобные ситуации возникают и во время холодов, сообщает «Парламентская газета».

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребенка», — говорится в обращении на имя Савельева.