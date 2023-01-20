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Денис Иванов поблагодарил главу города Пскова за продление автобусного маршрута №51

Главу города Пскова Бориса Елкина поблагодарил за помощь в продлении автобуса по маршруту №51 депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

Кроме того, он выразил благодарность директору автобусного парка Юрию Михайлову и главе транспортного комитета Псковской области.

«С 30 января вступил в силу измененный маршрут автобуса 51. Жители очень просили, чтобы можно было добираться до "Ленты" на Запсковье. К сожалению, пока не удалось продлить автобусный маршрут №3 из-за нехватки в автобусном парке автобусов и водителей, но все равно хотелось выразить благодарность за оперативное решение проблемы», - прокомментировал депутат.

Напомним, что маршрут №51 продлен за счет частного перевозчика. С 30 января новый частный автобус ходит дальше с заездом на улицу Алтаева и Новоселов и обратно по Инженерной.