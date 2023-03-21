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Правила перевозки животных мелких пород в общественном транспорте напомнили псковичам

Правила перевозки животных мелких пород в общественном транспорте псковичам напомнили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась псковичка. Она рассказала, что ехала в автобусе с собакой породы той-терьер. «Села на заднее сиденье, собака на колени. Подошла кондуктор и начала требовать платить за провоз животного. Основной аргумент, что собака не в переноске и контролёры еë оштрафуют. Платить я не стала, вышла на следующей остановке и пошла пешком», - продолжила она.

На обратном пути женщина скачала документ с правами и обязанностями проезда в автобусе с официального сайта «Псковпассажиравтотранса».

«Ехала обратно, и кондуктор тоже стала доказывать свою правоту. Мы открыли документ и вместе прочитали. Она, как работник, настаивала на своём, но с собакой мы доехали до необходимой остановки без еë оплаты», - подытожила женщина.

В профильном комитете объяснили, что в соответствии с пунктом 3.4 правил пользования пассажирскими автобусами городского, пригородного и междугороднего сообщения, утверждённым приказом «Псковпассажиравтотранса» от 3 марта 2020 года № 57-ОД, пассажир имеет право перевозить за плату согласно тарифу одного багажа на задних накопительных площадках в автобусах городского и пригородного сообщения: охотничьих и служебных собак в намордниках при наличии повадка и справки о прививки против бешенства.

Допускается бесплатный провоз в составе ручной клади мелких животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинках, коробках, контейнерах и др., если их размеры не превышают 120 см. Согласно пункту 5.3 правил пассажир может быть удален из транспортного средства за нарушения общественного порядка, несоблюдение положений правил.

Аналогичные положения также закреплены в пункте 42 правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановления правительства РФ от 1 октября 2020 года № 1586, - не допускаются к перевозке багажом и провозу в составе ручной клади зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные и др.) вещества, холодное и огнестрельное оружие без чехлов и упаковки, а также вещи (предметы), загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров.

Допускается провоз в составе ручной клади животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям правил.

Учитывая изложенное, пассажир имеет право бесплатно провозить в составе ручной клади животных мелких пород, находящихся в клетках, корзинах или коробках с глухим дном, а в случае несоблюдения данного положения - покинуть салон общественного транспортного средства.

«В рассматриваемом случае собака мелкой породы находилась на руках у гражданки без переноски, таким образом последней был нарушен пункт 3.4 правил, в связи с чем она должна была покинуть салон автобуса. Требования кондуктора об оплате проезда за провоз собаки мелкой породы в автобусе были необоснованными, но в тоже время его действия были обусловлены необходимостью соблюдения правил перевозок, имели предупредительный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасного проезда пассажиров в транспортном средстве, им не преследовалось цели ущемления прав одного из потребителей», - объяснили в комитете.

С кондукторами провели дополнительный инструктаж относительно толкования правил, а также необходимости неукоснительного соблюдения своих должностных обязанностей.