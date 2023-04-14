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Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе»

О спортивных успехах водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказал «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

«Водителю автобуса стругокрасненского филиала "Псковпассажиравтотранса" Алексею Андрееву отлично удается совмещать профессиональную деятельность и любимое хобби. Несмотря на выходные и праздники, погодные условия и другие обстоятельства Алексей ежедневно развозит пассажиров по заданным маршрутам. В каждодневном ритме ему удается находить время и для любимого занятия спортом на свежем воздухе. Зимой занимается лыжным спортом, участвует в соревнованиях по лыжным гонкам, где часто занимает призовые места. Летом же наступает пора бега, время на занятие которым находится даже на перерывах», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Как рассказал Алексей Андреев, занятия помогают не только поддерживать спортивную форму и укрепляют здоровье, но и способствуют эффективности на работе: повышают внимательность и концентрацию за рулем, а также дарят заряд настроения на целый день.

В свою профессию Алексей Андреев пришел в 2016 году. «Решил попробовать. Решение Алексея поддержал его отец, Алексей Анатольевич, который уже не один десяток лет трудится в автоколонне слесарем. Коллектив стругокрасненского филиала сразу принял молодого человека. И не пожалели. За семь лет работы на предприятии среди коллег и пассажиров Алексей зарекомендовал себя как ответственный, внимательный и вежливый водитель. Он тщательно следит за техническим состоянием закрепленного за ним автобуса, обеспечивает безопасную и комфортную перевозку пассажиров. Сам Алексей признается, что работа ему в радость. Это небольшой, опытный и приветливый коллектив, справедливое руководство, удобный график, который можно совмещать с любимым делом, а также постоянная коммуникация с пассажирами», - добавили на предприятии.