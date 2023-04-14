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С 14 мая открывается движение автобусов по маршруту 989 «Псков –Таллинн»

Движение автобусов по маршруту 989 «Псков –Таллинн» открывается с 14 мая 2023 года. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в ГППО «Псковавтотранс», перевозчик «Esvil- reisid» (Эстония). Время отправления от автовокзала «Псков» по воскресеньям в 8:20.

Стоимость проезда: от Пскова до Тарту 1000 рублей, от Пскова до Таллинна 1700 рублей, от Печор до Тарту 950 рублей, от Печор до Таллинна 1650 рублей.

Предварительная продажа открывается за 10 дней до отправления рейса. На ближайший рейс билеты можно приобрести уже с 4 мая 2023 года