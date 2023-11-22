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АвтоМир / Общественный транспорт

Псковская область получит еще 750 млн рублей из госбюджета на покупку пассажирских автобусов

23.11.2023 15:55|ПсковКомментариев: 0

Псковская область при поддержке федерального правительства продолжит модернизацию системы общественного транспорта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, выступая 23 ноября в режиме видео-конференц-связи на заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в СЗФО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В частности, глава региона сообщил, что при поддержке заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Псковская область в следующем году получит около 750 млн рублей на закупку 25 автобусов особо большого класса.

В ходе выступления Михаил Ведерников доложил полномочному представителю Александру Гуцану о комплексе работ, которые проведены в последние годы для развития общественного пассажирского транспорта.

«Благодаря решениям президента, правительства, нашего куратора Дениса Мантурова, ключевое автотранспортное предприятие "Псковпассажиравтотранс" полностью рассчиталось с долгами. На этом мы не останавливаемся, кампания по финансовому оздоровлению продолжается. Так, за 10 месяцев этого года убытки были снижены на 52 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заметил Михаил Ведерников. Глава региона рассказал, что положительной динамики удалось достичь за счет оптимизации всех процессов, контроля над сбором выручки, сокращения издержек производства, увеличения объемов заказных перевозок. В том числе с 2019 года реализована возможность оплаты проезда банковскими и транспортными картами. В Пскове введена система тарифного меню. Кроме того, по соглашению с правительством РФ приведена в порядок ремонтная база площадью 5 тыс кв. м.

«Переломным» губернатор назвал решение Дениса Мантурова, благодаря которому в 2020 году было закуплено около 250 новых автобусов на сумму 1,25 млрд рублей. Это позволило обновить 36,5% общего парка общественного транспорта области.

Но работу по обновлению транспорта регион продолжает. При поддержке правительства России в этом году 570 млн направлено будет направлено на приобретение 59 автобусов, что обновит парк еще на 10%. А в следующем году помимо закупки автобусов, которая пройдет при поддержке федерального центра, регион планирует закупить и еще 10 автобусов за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Развитию общественного транспорта уделяем приоритетное внимание. Результаты есть, планы на ближайшую перспективу определены и поддержаны Правительством. Все проблемные вопросы решаем в рамках реализации региональной стратегии развития общественного транспорта», — заключил Михаил Ведерников.

В рамках заседания Совета вопросы модернизации общественного транспорта были рассмотрены с участием руководящих работников Министерства энергетики РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, АО «Государственная транспортная лизинговая компания», а также глав субъектов СЗФО.

«Регионы обладают огромным потенциалом развития. И одна из очевидных точек роста — это повышение мобильности жителей за счет модернизации общественного транспорта», — сказал Александр Гуцан. При проведении транспортной реформы, подчеркнул полномочный представитель, необходимо учитывать, что ее важной составляющей является формирование удобных маршрутов для населения, на которых работает новый современный транспорт. Помимо обновления подвижного состава и оптимизации маршрутной сети, одно из основных направлений развития — переход к использованию экологического транспорта и повышение качества обслуживания населения.

Участники акцентировали внимание на проблемах, существующих в регионах при проведении транспортной реформы, обсудили ряд конкретных мер федеральной поддержки на приобретение и обслуживание парка общественного транспорта, среди которых предоставление субсидий регионам, льготных казначейских кредитов, применение механизма лизинга для приобретения транспортных средств и ряд других мероприятий.

По итогам заседания Совета выработан ряд решений, направленных на выполнение задач, поставленных президентом Российской Федерации по обновлению общественного транспорта, и приняты протокольные решения о дополнительных мерах федеральной поддержки регионам в реализации данной деятельности.

Материал подготовлен при содействии пресс-службы полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Теги: #общественный транспорт #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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