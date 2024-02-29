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АвтоМир / Общественный транспорт

С сегодняшнего дня поездки в автобусах в Псковской области стали дешевле для держателей карт «Мир» 

01.03.2024 10:00|ПсковКомментариев: 3

Держатели банковской карты «Мир» в Псковской области на протяжении четырех месяцев, с 1 марта до 30 июня, могут снизить стоимость проезда в автобусах на 7 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой от российской платежной системы, нужно загрузить банковскую карту «Мир» в смартфон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир».

Фото здесь и далее: пресс-служба платежной системы «Мир»

Чтобы получить скидку на проезд, нужно расплатиться банковской картой «Мир», предварительно загрузив данные карты в любой в смартфон на базе Android. Это можно сделать через один из мобильных платежных сервисов, например, Mir Pay или Samsung Pay. Телефон при этом должен поддерживать функцию NFC. Чтобы произвести оплату, гаджет необходимо приложить к терминалу в транспорте.

На сегодняшний день в Псковской области курсирует около 350 автобусов, оснащенных устройствами для безналичной оплаты проезда.

«Мы стремимся предоставить держателям карт "Мир" современные цифровые и удобные способы оплаты. Ежемесячно пассажиры общественного транспорта в Псковской области совершают более 4 млн поездок. Теперь у них появилась возможность не только быстро расплачиваться за проезд, но и делать это с выгодой – достаточно только приложить смартфон к валидатору и стоимость проезда снизится на 7 рублей. Такое предложение действует в регионе впервые, но мы уверены, что оно будет пользоваться спросом», – сказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. 

Убедится, что скидка прошла, можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него.

«Сегодня мы стремимся сделать оплату проезда на общественном транспорте в Пскове более современной и, как следствие, более удобной для пассажиров, не забывая при этом о вариативности и доступности. Оплата с помощью функции NFC мобильных гаджетов – не новость для Псковской области, но пока еще не так распространена, как, скажем, оплата картой или наличными. Поэтому для нас такой опыт – это возможность заинтересовать людей не очень известной ранее возможностью оплаты, а также поощрить тех, кто уже давно пользуется картами платежной системы «Мир». Кроме того, для ГППО «Псковпассажиавтотранс», как для государственного перевозчика – это еще один способ проявить лояльность к нашим пассажирам, сделав их ежедневные поездки чуть приятнее и доступнее», – отметил генеральный директор государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.

Скидку могут получить держатели карты «Мир» любого банка, в том числе цифровые – выпущенные онлайн. Главное условие проезда по со скидкой – оплата телефоном. По пластиковым картам «Мир» скидка не предусмотрена.

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте и в мобильном приложении «Привет!».

Реклама: АО «НСПК», erid: 2SDnjeVXBqi

Теги: #скидки #общественный транспорт #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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