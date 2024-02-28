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Жители Псковской области четыре месяца смогут ездить на общественном транспорте со скидкой

С 1 марта каждая поездка в автобусах Псковской области подешевеет на 7 рублей. Воспользоваться скидкой от российской платежной системы смогут держатели банковской карты «Мир», загруженной в смартфон. Предложение будет действовать четыре месяца – до 30 июня 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Чтобы проехать по сниженной стоимости, нужно расплатиться за проезд любой загруженной в смартфон на базе Android банковской картой «Мир». Сделать это возможно через один из мобильных платежных сервисов, например, Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать функцию NFC, для оплаты его необходимо приложить к терминалу в транспорте.

Сегодня в регионе курсирует около 350 автобусов, оснащенных устройствами для безналичной оплаты проезда.

Убедится в том, что скидка прошла можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него.

В акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе цифровые – выпущенные онлайн. Главное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном. По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать в мобильном приложении «Привет!».