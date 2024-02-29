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Новый автобусный маршрут до инфекционной больницы запустят в Пскове

Новый автобусный маршрут до Псковской областной инфекционной клинической больницы и учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ появится в областном центре с 4 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

По маршруту «Вокзал – УЛК» будет ходить автобус №26 с понедельника по пятницу.

В прямом направлении автобус будет следовать через остановочные пункты: Виадук, Речная улица, Зеленхоз, Групповые котельные, Инженерная улица, Поликлиника № 3, Силово-Медведово, 12-й микрорайон, Звездная улица, Сквер Пограничников, Школа № 12, улица Волкова, площадь Ленина, Петровская улица, Маяк, Рижский проспект, Достовалова.

В обратном направлении: Достовалова, Рижский проспект, Универмаг, Магазин Маяк, Петровская улица, Улица Максима Горького, площадь Ленина, улица Волкова, Школа № 12, Улица Белинского, Текстильная улица, Областная ГИБДД, Поликлиника № 3, Инженерная улица, Групповые котельные, Зеленхоз, Речная улица, Виадук.

С расписанием можно ознакомиться на сайте «Псковпассажиравтотранса».