АвтоМир / Общественный транспорт

Автобусное сообщение по маршруту «Великие Луки – Витебск» возобновили с 1 марта

Автобусное сообщение по маршруту «Великие Луки – Витебск» возобновили с 1 марта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Пауза была вызвана ошибкой перевозчиков и переоформлением необходимых лицензий. Все эти вопросы были проработаны, и буквально на днях и наши, и белорусские перевозчики получили лицензии – сразу сроком на 5 лет – и все необходимые разрешения. Само сообщение возобновлено с 1 марта», - написал Михаил Ведерников.

Автобус ходит ежедневно. Отправление из Великих Лук в 15:10, прибытие в Витебск в 19:00, в обратном направлении отправление из Витебска в 08:20, прибытие в Великие Луки в 12:10.

По пути остановки на автостанциях Невель и Городок. Информацию о маршруте и стоимости билетов можно уточнить по телефону 8-800-222-72-72.