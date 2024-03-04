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Как экономить 7 рублей с каждой поездки в автобусах в Псковской области, ответили в Сбере

Жители и гости Псковской области получили возможность ездить в общественном городском транспорте на 7 рублей дешевле. Для получения скидки достаточно оплатить проезд с помощью карты «Мир», установленной в приложениях Mir Pay и Samsung Pay на смартфоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Акция продлится до 30 июня 2024 года включительно на всей территории Псковской области. Сниженная стоимость за проезд в городском транспорте доступна всем владельцам карты «Мир», установленной в телефоне на базе Android. При этом телефон должен поддерживать функцию NFC. Для оплаты его необходимо приложить к терминалу в транспорте.

Убедится в том, что скидка прошла успешно, можно в приложении СберБанк Онлайн, в push- или СМС-уведомлении из него.

«Бесконтактная технология оплаты проезда отвечает современным цифровым трендам и обладает рядом преимуществ для пассажиров. Это удобно, быстро и безопасно. Все больше псковичей предпочитают оплачивать проезд в транспорте с помощью мобильных платежных сервисов. За 12 месяцев прошлого года количество транспортных бесконтактных платежей превысило 313 тысяч. Ежегодно этот показатель растает. Например, в 2023 году прирост составил 6% к позапрошлому году», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Сегодня в Псковской области порядка 300 автобусов городского сообщения оснащены терминалами Сбербанка.