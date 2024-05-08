АвтоМир / Общественный транспорт

График движения автобусов изменился в Пскове

Сегодня, 8 мая, изменяется схема движения транспорта в Пскове в связи с проведением мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

С 10:45 до 11:30 ограничено движение по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта.

Автобусы маршрутов №6, №16 следуют с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, площади Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

С 15:45 до 17:15 будет ограничено движение по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до улицы Калинина.

Автобусы маршрутов №2, №16 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №6 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута №19 рейсом на 15:44 от Цементного склада следует на вокзал по 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.

Рейс на 16.35 от Цементного склада следует на вокзал по 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной.

Автобус маршрута №8 из Корытово рейсом на 16:32 следует по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.

Автобус маршрута № 8-А из «Пристани» рейсом на 16:35 следует по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.

В Псковпассажиравтотрансе напомнили, что 9-12 мая движение автобусов в Пскове будет осуществляться по расписаниям выходного дня. Автобусы, следующие к садоводческим товариществам, 9 и 11 мая будут ездить по расписаниям выходного дня, 10 мая они курсировать не будут, а 12 мая движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.