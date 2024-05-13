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Дополнительные автобусы на кладбища запустят в Пскове на Радоницу

Дополнительные рейсы автобусов на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» введут в Пскове 14 мая, в единый День памяти, или Радоницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на государственном предприятии Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

14 мая с 9:10 до 14:41 осуществляется движение дополнительных автобусов по маршруту №8 «площадь Ленина - Орлецы».

Время отправления от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07,10:29,11:03,11:26, 12:00, 13:17, 13:44, 14:14, 14:41. В обратном направлении от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:12, 14:42, 15:09.

Также в обозначенный период будут организованы заезды автобуса маршрута №9 «Вокзал - Подборовье» на кладбище «Крестовское».

Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43, в обратном направлении: 12:12, 13:20, 14:21.