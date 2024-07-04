Наибольшие трудности с транспортной доступностью отмечены в Гдовском, Куньинском и Палкинском районах

Более 10% населения трех районов Псковской области не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.
«Жителям городских округов Псковской области доступно регулярное транспортное сообщение в пределах их территорий. Однако практически во всех муниципальных районах Псковской области отдаленные населенные пункты остаются вне зоны обслуживания», – следует из доклада.
Значения показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округа, (муниципального района), в общей численности населения городского (муниципального) округа (района)» практически не изменились по сравнению с предыдущим годом.
В Себежском и Печорском районах практически все населенные пункты имеют транспортное сообщение с административным центром.
По мере необходимости по согласованию с органами местного самоуправления в маршрутную сеть вносятся изменения. Так, в целях комплексного решения проблем в сфере дорожного хозяйства и транспортного обеспечения во всех районах и городских округах Псковской области разработаны и утверждены муниципальные программы, направленные на:
Меры государственной поддержки полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания имеют постоянный характер и определены в программных мероприятиях Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».