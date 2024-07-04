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Наибольшие трудности с транспортной доступностью отмечены в Гдовском, Куньинском и Палкинском районах

Более 10% населения трех районов Псковской области не имеют регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

«Жителям городских округов Псковской области доступно регулярное транспортное сообщение в пределах их территорий. Однако практически во всех муниципальных районах Псковской области отдаленные населенные пункты остаются вне зоны обслуживания», – следует из доклада.

Значения показателя «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального, городского округа, (муниципального района), в общей численности населения городского (муниципального) округа (района)» практически не изменились по сравнению с предыдущим годом.

В Себежском и Печорском районах практически все населенные пункты имеют транспортное сообщение с административным центром.

Наибольшие трудности с транспортным обслуживанием имеют жители Гдовского, Куньинского, Палкинского районов, где доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, превышает 10% от общей численности населения.

По мере необходимости по согласованию с органами местного самоуправления в маршрутную сеть вносятся изменения. Так, в целях комплексного решения проблем в сфере дорожного хозяйства и транспортного обеспечения во всех районах и городских округах Псковской области разработаны и утверждены муниципальные программы, направленные на:

создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния;

повышение качества транспортного обслуживания населения посредством улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети.

Меры государственной поддержки полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания имеют постоянный характер и определены в программных мероприятиях Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».