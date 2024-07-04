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В Пскове будут искать нового перевозчика на автобусный маршрут №52

В Пскове будут искать нового перевозчика на автобусный маршрут №52. Об этом рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире радиостанции ПЛН FM.

Гость студии прокомментировал смену перевозчика по автобусным маршрутам №№52, 54 и 360. По словам Станислава Стармолотова, никакой проблемы с перевозками нет. Перевозчик принял решение уйти с этого вида бизнеса, заняться другими направлениями и уведомил заказчика (комитет) об отказе исполнения контракта.

«После этого была проведена конкурсная процедура. Понятно, мы в один день ее не можем провести, поэтому был какой-то временной разрыв. Сейчас у нас 54-й и 360-й маршруты функционируют как обычно. По 52-му маршруту на конкурс никто не вышел, не заявился на этот маршрут», - рассказал Станислав Стармолотов. Будут проведены новые торги. Пока увеличено количество рейсов маршрута №2, который должен покрыть перебои в движении.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области также ответил на вопрос об эффективности новых автобусных маршрутов №21 и №26.

По его словам, автобус №26-й был заточен непосредственно под кампус ПсковГУ и общежитие, себя не оправдал пока. «Пока он не раскатан и не особо востребован», - сказал Станислав Стармолотов. Что касается автобуса №21, он полноценно влился в маршрутную есть, его заполняемость близка к 100%.

Напомним, маршрут №21 с 1 апреля соединяет улицы Рокоссовского и Звездную. Он проходит через остановки «торговый дом», улица Чудская, ул. А.Невского, 12 школа, Обл. ГИБДД, ул. Звездная.

С 4 марта в Пскове запустили автобус по маршруту №26 «Вокзал - учебно-лабораторный корпус ПсковГУ».