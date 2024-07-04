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Восстановлены автобусные перевозки по маршрутам Сланцы – Псков и Гдов – Петербург

С 8 ноября восстанавливаются перевозки по автобусным маршрутам Сланцы - Псков, Сланцы - Гдов через Любимец и Гдов - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в сообществе «ИП Сухов: пассажирские перевозки» в соцсети «ВКонтакте».

Автобусы будут отправляться с псковского и гдовского вокзалов, а также из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская», выход 6 (Московский проспект, дом 189). Транспорт будет ходить с табличкой «заказной».

Напомним, с 1 ноября пассажирские перевозки по маршруту Сланцы – Псков – Гдов закрывали из-за переоформления лицензии.