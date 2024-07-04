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Расписание утренних рейсов автобуса №8 в Пскове изменится с 15 ноября

В Пскове изменится расписание движения утренних рейсов автобусов маршрутов №8 и 8А с 15 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отправление от площади Ленина в 05:13, 06:12, 06:55 и 07:54, от остановки Корытово — в 05:50, 06:33 и 07:32, от остановки Большие Гоголи — 05:42 и 07:24.

Ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно на сайте перевозчика.