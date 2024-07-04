←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 04.07.2024 13:530 Расписание автобуса №4 изменится в Пскове с 8 июля 14.11.2024 16:590 Расписание утренних рейсов автобуса №8 в Пскове изменится с 15 ноября 08.11.2024 14:240 Восстановлены автобусные перевозки по маршрутам Сланцы – Псков и Гдов – Петербург 06.11.2024 12:360 «Условно-пригородный маршрут» предложили внедрить в Невельском округе 01.11.2024 19:054 Автопавильоны устанавливают на автобусных остановках в Пскове 01.11.2024 17:180 Автобус по маршруту Сланцы – Псков – Гдов прекратил перевозку пассажиров
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Расписание утренних рейсов автобуса №8 в Пскове изменится с 15 ноября

14.11.2024 16:59|ПсковКомментариев: 0

В Пскове изменится расписание движения утренних рейсов автобусов маршрутов №8 и 8А с 15 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отправление от площади Ленина в 05:13, 06:12, 06:55 и 07:54, от остановки Корытово — в 05:50, 06:33 и 07:32, от остановки Большие Гоголи — 05:42 и 07:24.

Ознакомиться с расписанием общественного транспорта можно на сайте перевозчика. 

Теги: #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1345 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.11.2024, 16:590 Расписание утренних рейсов автобуса №8 в Пскове изменится с 15 ноября 14.11.2024, 16:150 Столкновение фуры с легковым автомобилем сильно мешает движению на Запсковье. ВИДЕО 14.11.2024, 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове 14.11.2024, 10:340 Peugeot горел на улице Труда в Пскове из-за короткого замыкания
14.11.2024, 10:170 Псковский суд оставил в силе приговор экс-подполковнику полиции за смертельное ДТП 14.11.2024, 09:252 В Пскове сильно затруднено движение на улице Юбилейной в сторону центра города 14.11.2024, 08:560 Две автомашины столкнулись в Пскове перед пешеходным переходом на улице Труда. ВИДЕО 13.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 14 ноября
13.11.2024, 19:020 Два автомобиля столкнулись на улице Герцена в Пскове 13.11.2024, 18:260 Водитель сбил лося в Островском районе 13.11.2024, 18:160 В Псковской области обновили 37 км гравийных дорог 13.11.2024, 18:130 Канавы расчистят в Дедовичах по требованию суда
13.11.2024, 17:310 Проезд к онкодиспансеру в Пскове закроют для ремонта 14 ноября 13.11.2024, 15:550 Сбивший пенсионерку в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь 13.11.2024, 14:380 Две автомашины столкнулись в Пскове на площади Победы. ВИДЕО 13.11.2024, 12:290 Грузовик столкнулся с легковой автомашиной в Пскове на Рижском проспекте
12.11.2024, 18:210 Водитель Hyundai наехал на пенсионерку в Пскове 12.11.2024, 18:180 Псковская область готовится к содержанию дорог зимой 12.11.2024, 16:300 В Пскове водитель неустановленной машины повредил островок безопасности и «Ладу Весту» 12.11.2024, 13:490 В Псковском районе 16 ноября из-за соревнований закроют дорогу
11.11.2024, 18:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 12 ноября 11.11.2024, 17:560 Почти 38% респондентов ПЛН «переобули» автомобили на зиму заранее 11.11.2024, 17:300 «ГорДозор»: Псковский паркинг и тросовые заграждения. ВИДЕО 11.11.2024, 16:000 Россияне стали на 50% чаще учиться езде в непогоду и гололед — исследование
11.11.2024, 14:481 Пробка собралась на перекрестке улиц Коммунальной и Народной в Пскове из-за ДТП 11.11.2024, 13:415 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 11.11.2024, 13:300 В Пскове мужчину отправили на обязательные работы за нетрезвое вождение 11.11.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковский паркинг и тросовые заграждения
11.11.2024, 11:370 Ребенок и женщина травмированы в результате проезда автомобиля на красный сигнал светофора в Пскове 11.11.2024, 10:402 Зарядную станцию для электромобилей возле театра обновят за счет администрации Пскова 11.11.2024, 09:530 Автоприцеп горел в Прибрежном проезде в Пскове 10.11.2024, 20:531 Островок безопасности сбили на улице Кузнецкой в Пскове
10.11.2024, 18:320 Как подобрать качественную «незамерзайку», рассказали россиянам эксперты 10.11.2024, 17:060 Два автомобиля столкнулись на трассе в островской деревне Карпово 10.11.2024, 16:010 Водитель уничтожил автомобиль о дерево и уснул в нем в Пушкиногорском районе 10.11.2024, 12:310 Петербурженка влетела в кювет в Псковском районе и отказалась от госпитализации
09.11.2024, 21:400 Флаг РФ на автономерах станет обязательным 09.11.2024, 11:401 Что будет с ценами на бензин, ответил эксперт 08.11.2024, 16:530 В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92 08.11.2024, 16:180 Сельскую дорогу в Дедовичском районе приведут в порядок по решению суда 
08.11.2024, 16:060 Около 750 млн рублей готовы выделить на ремонт дорог в пяти районах Псковской области 08.11.2024, 15:340 Число пострадавших в ДТП на улице Коммунальной в Пскове выросло до двух 08.11.2024, 14:481 В Пскове сбили мужчину на пешеходном переходе. ФОТО 08.11.2024, 14:240 Восстановлены автобусные перевозки по маршрутам Сланцы – Псков и Гдов – Петербург
08.11.2024, 13:580 Грузовик вылетел в кювет возле деревни Полибино Великолукского района 08.11.2024, 13:141 «51 раз нарушила ПДД»: Неработающая псковичка сбила ребенка в Петербурге 08.11.2024, 09:300 Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги» 07.11.2024, 21:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 8 ноября ограничат скорость движения
07.11.2024, 20:410 Рабочее движение открыто на мосту через реку Пенная в Островском районе 07.11.2024, 19:260 Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину 07.11.2024, 16:460 Автошоу с дефиле участниц конкурса красоты покажут в Пскове 9 ноября 07.11.2024, 16:242 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Максима Горького
07.11.2024, 13:110 Водитель Renault пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 07.11.2024, 12:130 Wildberries объявила о запуске собственной сети заправок 07.11.2024, 11:101 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 07.11.2024, 10:152 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове
07.11.2024, 09:300 14-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 06.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 7 ноября 06.11.2024, 18:280 В Псковской области спрос на работников дорожного хозяйства вырос на 33% 06.11.2024, 18:141 Госавтоинспекция предлагает организовать места дежурства бригад скорой помощи на трассе Р-23
06.11.2024, 18:010 Несчастный случай с курьером произошел в городе Великие Луки 06.11.2024, 17:430 Участок улицы Владимирской в Пскове перекроют до 15 ноября 06.11.2024, 17:400 Женщина пострадала при столкновении ВАЗа и Renault в Великолукском районе 06.11.2024, 16:100 ВАЗ и ЗАЗ столкнулись на повороте на парковку на Рижском проспекте в Пскове
06.11.2024, 12:360 «Условно-пригородный маршрут» предложили внедрить в Невельском округе 06.11.2024, 10:090 Два автомобиля горели в Пскове на улице Алексея Алехина 06.11.2024, 09:280 В Пскове водитель «Газели» сбил пожилую женщину на тротуаре 05.11.2024, 22:550 Стали известны детали тройного столкновения на улице Труда в Пскове
05.11.2024, 21:202 Официальные страницы дорожного комитета и его учреждений представили псковичам  05.11.2024, 21:072 Начался ремонт участков улицы Вокзальной в Пскове 05.11.2024, 18:230 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области. ВИДЕО 05.11.2024, 17:551 Каждое восьмое ДТП с погибшими и пострадавшими в Псковской области приходится на пьяных водителей
05.11.2024, 17:080 Удерживающие устройства спасли от тяжких травм большинство из 64 детей-пассажиров, пострадавших в ДТП в Псковской области 05.11.2024, 16:230 Нетрезвые водители попались полицейским в четырех городах Псковской области 05.11.2024, 15:592 В Пскове водитель Renault напугал женщину на пешеходном переходе. ВИДЕО 05.11.2024, 14:511 Владимир Папорт: Композитные ограждения не допустят выезд на встречную полосу
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.