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«Псковавтотранс» временно закрывает продажу билетов

В связи с проведением технических работ государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» принимает меры для обеспечения бесперебойного функционирования транспортной системы региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 19:00 17 декабря предприятие закрывает продажу билетов по маршрутам, которые отправляются от принадлежащих ему автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов.

С 18 декабря продажа билетов будет постепенно возобновляться. Пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее, а также иметь в виду, что их можно будет приобрести у водителя автобуса или через интернет-ресурсы.

ГППО «Псковавтотранс» приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров к пониманию и терпению.