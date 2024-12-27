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Расписание нескольких автобусов изменится в Великих Луках с 1 апреля

С 1 апреля вступают в силу первые изменения в расписаниях автобусов в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Уважаемые жители города, сообщаем об изменениях в расписании автобусов!» - сообщили в администрации.

С 1 апреля вступают в силу изменения расписания автобуса №1 «Телецентр - Велторф», №4 «ПМК – Телецентр», №5 «Телецентр – Мясокомбинат», №14 «ЖБК - Сельхозтехника».

Затем с 1 мая вступают в силу изменения расписания автобуса №2г «Пос. Мебельный комбинат – Дубрава-2».

«Обращаем ваше внимание, что изменённое расписание автобуса № 10 "ЖБК – Телецентр" и автобуса № 12А "Транснефтемаш – Больничный городок – Майкино", будет действовать с 1 апреля по 1 июня», - добавили в администрации.